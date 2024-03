Inaugurata la 40/a edizione di Expo Casa

Un punto di riferimento per coloro che desiderano scoprire le ultime tendenze nel campo dell'arredamento, dell'architettura e del design, u luogo dove indagare, attraverso esposizioni ed incontri, il concetto di casa come spazio dinamico e flessibile, in continua evoluzione: per la 40/a edizione, Expo Casa si è presentata sabato 2 marzo al suo pubblico, che subito numeroso ha iniziato a visitare i quattro padiglioni dove trovano spazio 180 espositori. L'evento promosso da Epta Confcommercio Umbria andrà avanti all'Umbriafiere di Bastia Umbra fino a domenica 10 marzo.

"Siamo qua per celebrare un traguardo molto importante, anche con espositori che ci seguono fin dalle prime edizioni e che abbiamo deciso quindi di premiare per la loro fedeltà" ha affermato durante la cerimonia d'inaugurazione Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria, il quale ha voluto anche ricordare la figura di Roberto Prosperi (presidente Epta per 15 anni) proprio a 10 anni dalla sua prematura scomparsa.

"Negli ultimi anni - ha proseguito - abbiamo assistito ad una crescita esponenziale di questo evento che ha guadagnato una rilevanza nazionale senza precedenti nel settore dell'home living. Una fiera che quest'anno si è superata e che continua ad aiutare l'economia dell'Umbria".

"Expo Casa - ha affermato la presidetnet Donatella Tesei - è un appuntamento importante per la nostra regione ma il livello raggiunto ormai è nazionale, perché punto di incontro su tutto ciò che significa abitare e con un format nuovo. Gli espositori riescono a presentare il meglio di un mercato in continua evoluzione, ma la spinta in più è stata quella di aver dato spazio anche alle professioni tecniche come quelle degli architetti". Tesei si è poi soffermata sull'importanza del centro fieristico regionale: "Vogliamo investire per renderlo più bello, funzionale e sostenibile. Ci sarà modo per presentare il nuovo progetto finanziato dalla Regione che sarà pronto per il prossimo anno".



