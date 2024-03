A Città di Castello 'Guarda il mondo con i miei occhi'

Grande successo a Città di Castello per lo spettacolo "Guarda il mondo con i miei occhi", su testo e regia di Valentina Martinelli, interpretato da Aurora, Gino Maria, Agnese, Giacomo, Elisa, Livia e Alessio, persone con disabilità salite sul palco per presentare un lavoro di grande intensità emotiva, al termine di un percorso che ha previsto incontri settimanali - da settembre 2023 a febbraio 2024 - che hanno valorizzato l'emotività e il lato artistico dei ragazzi, portandoli a far emergere la loro parte creativa. Lo spettacolo è stato reso possibile dall'Associazione Cofad (Comitato familiari disabili), dal Consorzio Castello Danza, dal Comune di Città di Castello, con la partecipazione degli attori di "Holo teatro 2 A 2", i danzatori e gli insegnanti del consorzio "Non vi è modo migliore di imparare se non guardando il mondo attraverso gli occhi di questi ragazzi speciali," ha affermato il sindaco, Luca Secondi, presente in sala con gli assessori comunali.

"Il Cofad - ha detto all'ufficio stampa del Comune la vicepresidente, Donatella Pauselli - ringrazia tutti coloro che hanno fin da subito accolto la nostra proposta ed hanno gremito il teatro ieri sera, manifestando apprezzamento ed affetto.

Abbiamo posato la prima pietra di un progetto ambizioso che punta a repliche dello spettacolo in particolare nelle scuole per poter arrivare a costruire una compagnia teatrale con ragazzi speciali nel nostro territorio".



