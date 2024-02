Avanti integrazione tra neurochirurgie Perugia e Terni

Il processo di integrazione delle strutture complesse di neurochirugia dell'Azienda ospedaliera di Perugia e Terni "è cominciato da tempo con incontri tra le direzioni aziendali dei due ospedali". Lo segnalano i vertici delle due struttura sanitarie. In un comunicato dei direttori generali dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis, e Terni, Andrea Casciari.

Gli incontri si svolgono insieme al dottor Carlo Conti, direttore della neurochirurgia di Terni e agli specialisti di Perugia "per dare operatività all'accordo tra Regione e Università degli Studi". "I professionisti sanitari dei due nosocomi - prosegue la nota - stanno condividendo in modo integrato gli aspetti operativi del nuovo modello organizzativo interaziendale. Presso la neurochirurgia di Perugia continueranno ad essere garantite tutte le attività sia urgenti che programmate senza riduzione del numero di posti letto e delle sedute operatorie anche per interventi di alta specialità.

Allo stesso modo a Terni si manterranno tutte le attività fin qui svolte. Dai primi giorni di marzo ai neurochirurghi dell'ospedale di Perugia si unirà il dottor Carlo Conti che garantirà la sua presenza per almeno due volte alla settimana iniziando la sua attività clinica e di sala operatoria".

"Questa nuova riorganizzazione interaziendale - è detto ancora nella nota congiunta - garantirà ai pazienti il miglior trattamento specialistico di cura e, per i sanitari dei due nosocomi, sarà una opportunità di crescita professionale per poter ampliare le proprie conoscenze e competenze. Per la Neurochirurgia di Perugia, la nuova riorganizzazione, rappresenta una opportunità di ulteriore avanzamento in ambito di ricerca e assistenza nelle neuroscienze".



