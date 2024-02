Bandecchi, se non ritiro dimissioni vado in Europa e a Chigi

Intervento in Consiglio comunale del sindaco di Terni Stefano Bandecchi dopo le dimissioni formalizzate nei giorni scorsi. "Se risolveremo i nostri problemi interni le ritirerò. E non andrò in Europa e poi a Montecitorio dimostrando a tutti gli italiani che il mio partito (Alternativa popolare - ndr) è diverso da quello degli altri e la sedia ve la posso anche regalare" ha aggiunto.

Bandecchi in apertura di intervento ha detto di "avere già chiarito a tutta la stampa nazionale e internazionale visto che gli articoli sono usciti a New York, in Francia e in Spagna".

"Ciò che sta sta succedendo a Terni - ha aggiunto - è semplicemente quanto ho promesso ai cittadini che mi hanno votato, una politica nuova, diversa e meno del banchettino ma più rivolta al servizio".

Il sindaco ha quindi detto di "avere avuto in questi giorni motivi di grande turbamento" per "merito" delle opposizioni.

"Ogni parola è stata per me traumatica e avrei ritirato le dimissioni subito" ha aggiunto. "Devo però parlare con i miei e trovare la condizione per accontentare chi mi ha votato" ha detto.

Bandecchi ha quindi parlato di a suo avviso dei "tragicomici episodi del Governo centrale".

"Ho detto una volta che guardo le donne e oddio che ho fatto di male nella vita... Adesso ho cominciato a guardare anche gli uomini così accontento tutti, destra e sinistra" ha affermato ancora Bandecchi.



