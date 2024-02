Bandecchi, i motivi delle mie dimissioni non sono cambiati

"I motivi per cui le mie dimissioni sono state presentate momentaneamente non sono cambiati e anzi forse qualcuno anche peggiorato": lo ha sottolineato il sindaco di Terni Stefano Bandecchi parlando con i giornalisti fuori dal municipio. "Le mie dimissioni sono state presentate e quindi ci sono questi 20 giorni (per confermarle o ritirarle - ndr)" ha aggiunto.

Bandecchi ha quindi raggiunto il Consiglio comunale già convocato su altre questioni prima dell'annuncio delle sue dimissioni. Su richiesta delle minoranze la seduta è stata quindi sospesa per tenere la conferenza dei capigruppo alla presenza dello stesso sindaco.



