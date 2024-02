Calcio, il Pescara a Gubbio per il poker

Venerdì di campionato in serie C con il Pescara che domani sera (ore 20:45) renderà visita al Gubbio di Piero Braglia. I biancazzurri si presentano in terra umbra dopo tre vittorie di fila e incontreranno una squadra anch'essa in grande forma dopo aver ottenuto sei successi nelle ultime sette gare. Al "Barbetti" Zeman (che sarà regolarmente in panchina dopo l'influenza della settimana scorsa) riavrà gli squalificati Franchini e Sasanelli. Ancora fuori Accornero e Vergani. Probabile novità in formazione l'utilizzo dall'inizio di Meazzi.

Zeman oggi in conferenza stampa non ha nascosto le difficoltà del match di Gubbio: "Gubbio è una buona squadra, sta facendo molto bene e credono molto nelle loro potenzialità. Certo, perdono Di Massimo che è stato determinante in queste ultime gare. Udoh, so che giocherà domani e spero non replichi la prestazione dell'andata perché ci ha messo in difficoltà.

Braglia è un allenatore che ha fatto tanto in serie C e bene.

Conosce la categoria".

Sugli arrivi di Gennaio il tecnico boemo ha aggiunto: "Capone, Meassi e Sasanelli sono tre innesti che possono aiutarci. Sasanelli, forse, è quello che ha bisogno di un po' di tempo per adattarsi al campionato. Meazzi, invece, ha fatto una buona partita. Può fare bene anche da esterno d'attacco anche se, secondo me, è più centrocampista".



