Quattro ragazzi ai domiciliari per rapina a due coetanei

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico, a Spoleto, per quattro ragazzi di età comprese fra i 18 e i 21 anni, nell'ambito delle indagini per una rapina compiuta nei mesi scorsi ai danni di due coetanei.

Il personale della polizia di Stato del locale commissariato ha dato esecuzione alla misura cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Spoleto. Un altro giovane era già stato arrestato in flagranza. Ci sarebbe inoltre un sesto indagato.

Lo scorso 22 settembre - ricorda la questura - un gruppo di giovani, dopo aver avvicinato le due vittime con un pretesto, le aveva violentemente malmenate per poi sottrarre loro, rispettivamente, una catenina d'oro e un borsello, e una felpa e un cellulare.

I rapinatori erano poi fuggiti per le strade del centro storico spoletino, facendo perdere le proprie tracce.

Tuttavia, le immediate ricerche svolte dal personale del commissariato e della polizia locale, avevano consentito l'arresto di uno dei presunti responsabili, attualmente in carcere.

I successivi approfondimenti investigativi della polizia di Stato, coordinata dalla locale Procura della Repubblica - hanno consentito di risalire agli altri presunti responsabili. Le accuse sono quelle di rapina aggravata e lesioni personali aggravate.

Le perquisizioni domiciliari hanno consentito di trovare e sequestrare, nelle abitazioni degli indagati, la felpa sottratta ad una delle vittime e gli abiti presumibilmente utilizzati da alcuni degli autori durante la rapina.



