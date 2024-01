Sindaca Assisi, candidata per Regione? Non è all'orizzonte

"Il mio interesse ora è solo focalizzato sulla Provincia e sul Comune di Assisi e il problema si porrà quando e se qualcuno farà il mio nome": la presidente della Provincia di Perugia e sindaca di Assisi, Stefania Proietti, esponente civica, ha risposto così a una domanda su una sua possibile candidatura alle elezioni regionali in Umbria per il centrosinistra. "Ora sono focalizzata su questo ente per renderlo sempre più solido e forte nella gestione del territorio, con il mio mandato che scade a dicembre 2025 e che quindi sono intenzionata di portarlo a termine così come anche il mio compito di sindaco di una città come Assisi" ha aggiunto a margine di una conferenza stampa sul bilancio dell'attività provinciale nel 2023.

Per Proietti, quindi, al momento la questione "non è nell'orizzonte" e in merito alla sua imminente partecipazione all'incontro di domenica a Perugia "Un patto avanti", organizzato per presentare il progetto e percorso programmatico condiviso da Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi sinistra, Psi e movimenti civici di area ha spiegato che interverrà come sindaca e "come fatto sempre per altri appuntamenti politici".



