I Ceri di Gubbio protagonisti al Parlamento europeo

Inaugurata la mostra dedicata ai Ceri mezzani di Gubbio al Parlamento europeo. "Una grandissima occasione per celebrare i 50 anni dello stemma della regione Umbria, un simbolo di identità e appartenenza che ricalca i principi di uguaglianza e pace che sono anche i principi europei sui quali si basano la nostra cultura e le nostre radici". Queste le parole dell'eurodeputata Francesca Peppucci (FI-Ppe) sulla mostra inaugurata al Parlamento europeo di Strasburgo, resa possibile grazie alla "viva collaborazione" tra la regione Umbria e il comune di Gubbio per onorare i 50 anni dello stemma della Regione. I Ceri mezzani lasciano Gubbio per occupare lo spazio espositivo del Parlamento fino al 19 gennaio, evento accaduto raramente prima d'ora, che "scrive una grande pagina di storia per Gubbio e per l'Umbria", come ha ricordato il sindaco della città Filippo Stirati, presente all'inaugurazione.

Oltre a una folta rappresentanza della comunità gubina, ha partecipato all'evento anche una delegazione del comune di Tannes, cittadina francese con cui Gubbio è gemellata sin dal 1958, condividendo il primato di gemellaggio più antico d'Europa. Oltre ai ceri sono esposti anche immagini della famosa festa dei Ceri di Gubbio e lo stemma della Regione Umbria.





