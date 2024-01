Capodanno bagnato ma all'insegna del jazz ad Orvieto

Notte di San Silvestro sulle note di Umbria jazz winter ma bagnata a Orvieto dove in tanti hanno sfidato in piazza Duomo la pioggia e il vento allo scoccare della mezzanotte.

A salutare il nuovo anno i fuochi d'artificio che hanno illuminato la notte orvietana, oltre che la facciata policroma della cattedrale.

I Funkoff, la marching band della 30/a edizione di Umbria jazz winter, ha potuto suonare soltanto dopo l'arrivo del 2024.

Prima è stata infatti costretta dal maltempo a restare al riparo.

Pioggia che non ha invece fermato tutti gli altri concerti jazz che hanno animato i principali palazzi della città.



