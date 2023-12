Scontro per auto contromano a Spoleto, un ferito grave

Ha coinvolto anche un'auto che procedeva contromano lungo una strada a quattro corsie nella zona di Spoleto un incidente stradale avvenuto nella notte in direzione nord all'altezza di località Fabbreria.

Il conducente è rimasto ferito gravemente. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale.

Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco si è trattato di un frontale tra un furgone e la vettura. Coinvolta una terza auto che ha sfiorato quella contromano prima dell'urto con l'altro mezzo.

L'autista del furgone è rimasto ferito ma - sempre secondo i vigili del fuoco - non gravemente.

Intervenuti i vigili del fuoco di Spoleto; sul posto anche carabinieri, polizia stradale e tre ambulanze.



