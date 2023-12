Nuove tecnologie alla stazione ferroviaria di Ponte San Giovanni

Attivato nella notte fra sabato e domenica da Rete Ferroviaria Italiana - società capofila del Polo Infrastrutture del gruppo Fs - un nuovo sistema tecnologico per la gestione ed il controllo della circolazione ferroviaria nella stazione di Perugia Ponte San Giovanni.

Il nuovo Apparato centrale computerizzato è un sistema tecnologicamente avanzato nel settore della circolazione ferroviaria che migliora l'operatività nelle normali situazioni di circolazione e nella gestione delle criticità incrementando gli standard di regolarità e puntualità dei treni.

In caso di guasti l'Acc riduce al minimo i disservizi e consente di far viaggiare i treni mantenendo il massimo livello di sicurezza. Benefici anche nei processi di manutenzione dell'infrastruttura grazie anche alla modularità dei componenti.

L'intervento - che rappresenta un'ulteriore fase di avanzamento del programma di potenziamento infrastrutturale e tecnologico in corso sulla rete ferroviaria nazionale - ha visto impegnate circa 140 persone, tra dipendenti Rfi e delle ditte appaltatrici, per un investimento complessivo di circa 28 milioni di euro. L'attivazione del nuovo Acc - che sostituisce il precedente Apparato centrale elettrico a itinerari - rientra nel più ampio progetto di sistemazione del Piano regolatore generale della stazione di Perugia Ponte San Giovanni.sistema - il cui costo è di circa 7 milioni di euro - consente di gestire la circolazione proveniente dalla linea Foligno-Terontola e dalle linee regionali Sansepolcro-Perugia Ponte San Giovanni-Terni e la diramazione Perugia Ponte San Giovanni-Perugia Sant'Anna.

L'Apparato centrale computerizzato - spiega una nota della Fs -consente agli operatori, sfruttando le potenzialità offerte dall'elettronica, una migliore operatività nelle normali situazioni di circolazione e nella gestione delle situazioni di criticità. La modularità dei componenti ottimizza anche gli aspetti manutentivi dell'apparato.



