Arrivano i fondi per i lavori di adeguamento stadio Curi

Arrivano i fondi per i lavori di adeguamento dello stadio Curi di Perugia. Il Comune ha infatti reso noto che la richiesta di concessione del mutuo, presentata al Credito sportivo è stata accolta ed ha successivamente ottenuto anche il necessario parere positivo da parte del Coni.

Per l'amministrazione ciò significa poter dare il via, "come da programma", ai lavori di adeguamento statico-sismico e di complessiva riqualificazione dell'impianto sportivo che consentiranno la riapertura di quei settori (in particolare gradinata e curva sud) attualmente chiusi al pubblico.

Il finanziamento concesso - si legge in una nota del Comune - è per un importo di 5,3 milioni di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA