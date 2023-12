Aperte le iscrizioni al master progettazione europea cultura

Sono aperte fino al 9 febbraio 2024 le iscrizioni alla sesta edizione del master di primo livello in Progettazione europea per la cultura e la creatività, promosso dal Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia. L'obiettivo del corso post-laurea è di formare profili professionali nel campo della progettazione europea, intesa come l'insieme di competenze teoriche e, soprattutto, tecnico-gestionali necessarie ad elaborare e gestire in maniera efficace progetti finanziati dall'Ue, in particolare nell'ambito dei settori della cultura, della creatività, dell'audiovisivo e del multimediale. Metodologie e tecniche specifiche di project design e di project management, infatti, sono considerate fondamentali per realizzare progetti di successo.

"Intercettare risorse finanziarie europee è oramai strategico, in generale e anche per il settore culturale e creativo. Non solo in termini di sostenibilità economica delle organizzazioni culturali, ma anche in un'ottica di innovazione: collaborare a livello europeo significa sperimentare e ricercare soluzioni condivise a problemi comuni" sottolineano i promotori in un comunicato.

Il master ha una durata di circa 15 mesi, per un totale di 1.850 ore (composte da didattica, studio individuale, tirocinio e prova finale), per 74 crediti formativi universitari. La didattica (online e in presenza) è fortemente caratterizzata - viene sottolineato - dalla dimensione pratica dell'apprendimento, garantita sia dai numerosi momenti laboratoriali e di esercitazione che dal tirocinio. Numerose le novità per l'edizione 2023-2024, tra cui la collaborazione con l'associazione Guglielmo Epifani, ispirata alla figura del sindacalista e politico, che ha scelto di finanziare cinque borse di studio a beneficio del master. Verranno attribuite coniugando criteri legati al merito e alla capacità di reddito dei richiedenti. Inoltre, per i dipendenti della pubblica amministrazione sono disponibili cinque borse di studio executive Inps e massimo sei posti nell'ambito dell'iniziativa PA 110 e lode.

Informazioni: http://progettazioneculturaeuropa.unipg.it master.progettazione@unipg.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA