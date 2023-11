Rimossa dai vigili del fuoco la croce che si trovava alla sommità esterna della chiesa di Santa Maria in Pietralunga. L'operazione è stata compiuta dopo essere intervenuti per la verifica della sua stabilità, risultata compromessa.

La croce è infatti risultata staccata dal basamento. Forse a causa dell'usura del materiale con il quale è stata realizzata.

La croce è stata quindi rimossa, mettendo in sicurezza il piazzale antistante alla chiesa.



