Fora e Romizi insieme verso Perugia 2024

Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi (Forza Italia) e il consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico) insieme verso Perugia 2024: entrambi hanno pubblicato un post nelle rispettive pagine Facebook per affermare che "abbiamo deciso di condividere una progettazione futura" (Romizi) e "vogliamo costruire un progetto che metta insieme le migliori energie della città"(Fora).

"Ho sempre creduto nelle persone - scrive Romizi nella sua pagina Fb - nei rapporti umani. In quel dialogo che diventa punto di incontro. Nello scambio di opinioni sano e rispettoso spesso preludio di un nuovo inizio. In quegli incontri che si tramutano in occasioni per esplorare nuove vie, per creare nuove opportunità, per intraprendere un cammino insieme. Nel tempo, con Andrea abbiamo parlato. Ci siamo spesso confrontati, a volte mantenendo diversità di vedute, altre, invece, scoprendo importanti punti di approdo comuni. Fino a quando ci siamo resi conto che i fattori che ci uniscono sono di gran lunga superiori a quelli che ci separano". "Ed è così - prosegue il sindaco - che abbiamo deciso di condividere una progettazione futura per valorizzare e rafforzare quello che in questi anni si è andati a costruire. Di lavorare congiuntamente per fare in modo che Perugia continui a crescere e a esprimere tutto il suo enorme potenziale. Consapevoli che a tracciare la strada è e sarà il grande amore che entrambi nutriamo per il nostro territorio, per la nostra comunità. Con lui, con tutti coloro che mi hanno accompagnato in queste due esperienze amministrative e con tutte le energie e le intelligenze cittadine, anche nuove all'impegno politico, che vorranno offrire un contributo per restituire opportunità e prospettive inedite alla nostra città, ci confronteremo. Con la volontà di rinnovare, non solo l'impegno, ma anche quello spirito di servizio che fino a oggi ha indirizzato, con i nostri limiti e gli eventuali errori, ma anche con le ambiziose progettualità avviate e gli obiettivi raggiunti, il nostro cammino".

"Con Andrea - ha scritto Fora nel suo post - ci conosciamo da molti anni e non abbiamo fatto mai mistero di condividere un sentimento di amicizia e di stima personale costruito oltre la politica. Ci ha sempre unito una simile visione del mondo che ci ha mosso nell'impegno nelle istituzioni, anche da posizioni differenti, e una politica del 'fare' che parte dai bisogni e dalle necessità, dal bene comune e dal realizzare ciò che è possibile. Ci siamo a lungo confrontati in questo periodo e abbiamo trovato una grande sintonia su molti temi strategici per Perugia. Ci sono cose da migliorare rispetto al passato, azioni buone da portare a compimento, progetti nuovi da intraprendere". "Insieme - ha aggiunto Fora - crediamo di poter dare ancora più impulso a tali percorsi. Si può sempre migliorare e fare di più e per questo è importante unire le forze per il bene della città, privilegiando ciò che unisce a ciò che divide. Questo dovrebbe fare la 'buona politica'. Abbiamo deciso di percorrere insieme la strada per Perugia 2024 all'insegna dell'innovazione. I prossimi 5 anni vedranno Perugia proiettarsi nel futuro, rigenerare intere aree del territorio e dei nostri quartieri. Perugia, città universitaria, europea, della cultura, dell'innovazione, dell'inclusione, della sicurezza, dello sviluppo economico, delle connessioni digitali ed umane, del welfare, capoluogo di regione proiettato nell'Italia centrale. Perugia è questo, può esserlo di più. Ecco, io e Andrea vogliamo costruire un progetto che metta insieme le migliori energie della città, anche con idee diverse, per il bene dei perugini". "Il fatto che siamo amici - ha concluso Fora - è secondario, ma conta. Perché i grandi progetti hanno bisogno di fiducia e lealtà per essere realizzati".

