Tanti interventi dei vigili del fuoco per il maltempo

Numerosi interventi dei vigili del fuoco in Umbria nella notte a causa del maltempo. Nessuno comunque per situazioni particolarmente gravi, secondo quanto reso noto dal Corpo.

In provincia di Perugia i vigili hanno poco più di una quarantina di interventi da evadere, per piante e tegole pericolanti, piccoli allagamenti locali, una messa in sicurezza di una copertura ed un recupero autoveicolo. Sono concentrati nella maggior parte nell' area che va da Perugia a Magione ma comunque diffusi su tutto il territorio della provincia.

Attualmente tutte le squadre del comando provinciale sono impegnate ed è stato richiamato personale libero dal servizio dal per fronteggiare l'emergenza nel più breve tempo possibile.

In provincia di Terni sono più di una trentina gli interventi fatti dai vigili del fuoco. Tutti nella citta, hanno riguardato la rimozione di rami, piante, segnali stradali e altre parti pericolanti e un allagamento di modesta entità.

Nel corso della notte sono state richiamate in servizio cinque unità di di personale libero al fine di predisporre un'altra squadra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA