Cominciati lavori per rimozione della vegetazione sulla Fcu

L'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche ha annunciato che sono cominciati i lavori sulla Ferrovia centrale umbra "grazie ai quali entro qualche mese, nelle due tratte Terni-Perugia Ponte San Giovanni e successivamente Città di Castello-Sansepolcro, verranno eliminati migliaia di alberi cresciuti in sette anni di abbandono lungo tutta la strada ferrata". "Scorrendo sui binari, le macchine operatrici tagliano fusti e arbusti che vengono poi portati via" aggiunge.

"Il lavoro - spiega l'assessore in una nota diffusa dall'ufficio stampa di Palazzo Donini - è propedeutico alla fase molto più complessa che seguirà immediatamente dopo, nella quale treni speciali supportati da personale specializzato inizieranno a togliere i vecchi binari, le traversine non più a norma e il ballast esausto, riposizionando la massicciata con nuovo basalto, traversine e binari Uni 60 dalle caratteristiche tecniche superiori atte a garantire il passaggio anche di treni elettrici moderni quali i 'Pop' di cui ci doteremo avvalendoci di finanziamenti del Pnrr".



