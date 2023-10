Dall'Umbria 200 bambini in Vaticano per incontrare il Papa

Saranno 200 i bambini che partiranno dall' Umbria per incontrare papa Francesco il 6 novembre in occasione della Giornata mondiale in Vaticano.

Flavio Lotti - coordinatore della marcia Perugia-Assisi - sarà il responsabile della delegazione umbra in sinergia con l'Ufficio scolastico regionale e la sindaca di Assisi Stefania Proietti.

All'evento "I bambini incontrano il Papa", che si terrà dalle ore 14 presso l'aula Paolo sesto, parteciperanno oltre 7 mila bimbi provenienti da 84 Paesi. L'incontro è patrocinato dal dicastero per la Cultura e l'educazione e organizzato in sinergia con Comunità di Sant'Egidio, Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo FS italiane), uffici scolastici regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi e della Federcalcio.

Il 5 novembre, invece, saranno accolte le delegazioni straniere che si ritroveranno, nella Basilica Santi 12 Apostoli a Roma, per confrontarsi e riflettere sulla casa comune e l'ambiente. All'incontro col Pontefice parteciperà anche l'orchestra per la pace Aldo Capitini dell'Istituto comprensivo di Umbertide formata da 50 ragazzi e ragazze.

"In questi mesi così drammatici per il mondo quest'incontro apre la strada da intraprendere, ripartire dai più piccoli" ha spiegato padre Enzo Fortunato, coordinatore dell'evento.

"Nell'ora più buia - ha aggiunto - il Santo Padre ci dona uno spiraglio di luce 'impariamo dai bambini e dalle bambine'. Di fronte all'inferno della guerra, la Chiesa offre la bellezza della pace".

La sindaca Proietti ha invece sottolineato l'entusiasmo dei piccoli a prendere parte all'incontro.

"Sono davvero orgoglioso di portare i bambini del nostro territorio dal Santo Padre per un evento così straordinario", è stato il commento di Lotti.

La giornata sarà trasmessa in diretta dal Tg1 con uno speciale, a partire dalle 15,20, oltre che da TV2000 e il Centro televisivo Vaticano dalle 14,15.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA