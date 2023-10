Tesei, accolgo con piacere la proposta di un provveditorato dell'amministrazione penitenziaria in Umbria

"Accolgo con grande piacere la proposta del sottosegretario sottosegretario alla Giustizia Ostellari, che ringrazio, sull'istituzione di un nuovo provveditorato regionale per le carceri a Perugia, una richiesta che ho più volte reiterato anche allo stesso sottosegretario": è quanto ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

"Sia nella sua visita in Umbria - ha continuato la presidente - sia in successivi incontri presso il ministero, mi sono fatta portavoce della necessità di un provveditorato regionale umbro alla luce del rapporto, il più alto d'Italia, fra abitanti e popolazione detenuta. Condivido, come espresso dal sottosegretario Ostellari, la necessità che l'iniziativa possa concretizzarsi al più presto".



