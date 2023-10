Le nocciole umbre alla Ferrero dal 2024

Anche la nocciola umbra, dal 2024, potrà diventare un ingrediente della Nutella e di altri prodotti Ferrero. La Filiera della nocciola ha fatto breccia in Umbria più che in altre regioni e, considerata la tradizione dolciaria regionale ed italiana, ha ancora margini di crescita.

Una collaborazione quella tra il Consorzio produttori agricoli e Ferrero, nata all'interno della cornice del "Progetto nocciola Italia". Ferrero, durante la tavola rotonda "La filiera della nocciola umbra" tenutasi sul palco Cooking show di Eurochocolate a Umbriafiere, ha raccontato che si tratta di un modo per promuovere "la creazione di una filiera integrata che coinvolga industria e produttori in un rapporto di lungo periodo all'insegna della sostenibilità e della qualità del prodotto".

Per il "Progetto nocciola Italia", ad oggi, circa 3.000 ettari (dei quali 600 ettari in Umbria) sono stati già sviluppati, superfici ricavate soprattutto dalla riconversione di terreni marginali o non più tali a garantire una sufficiente fonte di reddito ai produttori ed alle comunità locali.

"In Umbria siamo stati tra i primi a credere nella coltivazione della nocciola" ha affermato Domenico Brugnoni, presidente di ProAgri.

Ha spiegato Brugnoni: "Nel 2018, anno di firma del contratto, siamo partiti da zero e ora siamo sopra i 600 ettari, con il superamento del target che ci eravamo prefissati di 500. Abbiamo la possibilità di raddoppiare gli ettari di coltivazione e accompagnare altre imprese, attualmente un centinaio quelle coinvolte, entro la fine del contratto nel 2037. Le coltivazioni interessano tutta l'Umbria, da Città di Castello a Terni, con le zone più interessate come la valle di Assisi-Foligno-Spoleto".

Il presidente ProAgri ha poi annunciato: "Uno step importante sarà nel 2024 quando entreremo nell'elenco fornitori Ferrero e faremo la prima consegna, con l'obiettivo di 20 tonnellate di nocciola".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA