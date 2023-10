Estate ad Assisi con 800mila turisti

"È stata un'estate straordinaria ad Assisi, con 800mila presenze turistiche in quattro mesi e il pienone a tutti i principali eventi estivi organizzati dal Comune": i dati, diffusi dall'ufficio comunale Turismo e Marketing territoriale, derivano dal sistema di rilevazione di presenze smartphone, attivato da tempo dall'ente.

La città - spiega l'ente - si conferma al primo posto anche nella classifica, stilata dalla Regione Umbria, delle dieci destinazioni regionali più visitate. Il mese clou è stato agosto, con oltre 238mila presenze. Ma la vera sorpresa è stata settembre, con oltre 208mila turisti e un incremento generale di circa il 53% rispetto al 2019.

Molto significativa la presenza di stranieri che da 56.297 del 2019 sono passati a 106.098 del 2023, con un aumento dell'88,5%. Notevole anche la crescita dei turisti italiani, che a settembre di quest'anno sono passati a 102.491 dagli 80.095 del 2019, con un +28%. In generale, nell'estate 2023, il flusso turistico ad Assisi è stato generato per il 55% da italiani e per il 45% da stranieri.

In questo contesto, grande successo ha riscosso "Assisi Estate 2023", con oltre 150 iniziative principali e decine collaterali. "Straordinario" viene definito l'accesso ai musei civici, con grande protagonista la Rocca Maggiore, riaperta al pubblico lo scorso 22 giugno dopo lavori di riqualificazione.

La nuova navetta elettrica, che consente un eco tour alla scoperta delle bellezze e del circuito museale della città, ha registrato oltre 6.300 utenti dal 22 giugno a fine settembre.

Molto apprezzata la rassegna "Note di Assisi", musica e spettacolo in centro storico. Successo anche per la grande musica nello spettacolare palcoscenico naturale della Rocca Maggiore: oltre 10mila persone per i concerti di Riverock, con Daniele Silvestri grande protagonista e circa 4mila per Suoni Controvento.

Bene anche gli eventi di Cambio Festival, Storie dal Medioevo", il progetto "Assisi le pietre parlano", le attività escursionistiche "Alla scoperta del Monte Subasio".

Grande partecipazione anche per il nuovo itinerario culturale e turistico "Il Perugino per tutti".



