Bandecchi lancia la candidatura di Baiocco a sindaco di Perugia

Dopo Palazzo Spada, il sindaco di Terni e coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi, punta a Perugia e lo fa con Davide Baiocco, candidato ufficiale per le elezioni amministrative. Perugino, ex giocatore che in serie A ha militato con le maglie dei grifoni, della Juventus, del Piacenza, della Reggina del Catania e del Brescia.

La candidatura è stata presentata in una conferenza stampa alla Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori. Con Bandecchi c'erano i coordinatori di Ap, Riccardo Corridore, Cristian Brutti e Carlo Pacelli.

"Quello che vogliamo fare - ha detto Baiocco - è ascoltare veramente i cittadini, per capire e trovare delle soluzioni insieme. Sono sempre stato lontano dalla politica ma sono stato sempre curioso e mi sono chiesto perché non si riesce a cambiare le cose. Ora credo che non ci sia modo migliore per cambiare le cose che rappresentare la propria città. Sono sempre stato uno che si è rimboccato le maniche e ha corso, si è sacrificato per ottenere dei risultati in qualsiasi cosa che ho fatto. Non mi hanno mai spaventato le sfide e ho avuto sempre il coraggio di mettermi in gioco. La volontà è di cambiare in meglio la nostra città, insieme. Ci sono tre parole semplici che mi hanno spinto a dire di si a questa candidatura: libertà di poter fare quello in cui si crede; mettersi al servizio, della città e dei cittadini; contribuire per cercare di fare la differenza e portare valore per cambiare le cose in meglio”. "Baiocco è stato scelto perché la battaglia per Perugia per noi è importantissima - ha detto Bandecchi - e nella nostra strategia nazionale è un passaggio fondamentale. Non l'ho scelto perché era un calciatore ma perché a me serviva un uomo valido.

Non l'ho scelto perché mi serviva un cittadino di Perugia ma perché per fare il sindaco in qualunque città d'Italia servono capacità manageriali. Ho scelto quindi Baiocco perché semplicemente è un imprenditore che oggi gestisce l'azienda di famiglia, si assume delle responsabilità e fa delle scelte che devono portare reddito e benessere".

Cosa cambierebbe di Perugia? Hanno chiesto i cronisti al sindaco di Terni. "Il sindaco e la giunta - ha risposto a Bandecchi -, una giunta di centrodestra inadeguata, totalmente inadatta. La vita è fatta di risultati e le cose o sono fatte bene o sono fatte male. Perugia non è migliorata e quindi vuol dire che ci sono dei problemi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA