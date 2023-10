Scelto il logo del Comitato ottavo centenario di S.Francesco

Il "Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi", presieduto dal poeta Davide Rondoni, si è riunito ieri ad Assisi, in occasione della festa del Santo Patrono d'Italia, e ha scelto il logo ufficiale della manifestazione, che è stato realizzato dalla grafica riminese Isabella Mannucci, la cui proposta grafica ha prevalso su altre pervenute. Lo riferisce una nota del Mic in cui si precisa che il Comitato avrà il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi, oltre alle attività di tutele e valorizzazione dei beni del patrimonio artistico coinvolti, in vista della ricorrenza che cadrà nel 2026.

"Le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte del Santo di Assisi saranno un'occasione unica e imperdibile per ricordare e riflettere su un gigante della storia della cristianità.

L'appuntamento del 2026, quando saranno passati otto secoli dalla sua morte 'sulla nuda terra' come lui espressamente richiese, offriranno a molti la possibilità di conoscere, approfondire e amare la sua santità. Il Ministero della Cultura darà il massimo supporto e partecipazione a tutte le attività che il Comitato nazionale costituito per curare questo momento metterà in campo", dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

"Il Comitato è già al lavoro per tracciare le linee delle attività culturali previste per ricordare la figura del Santo e poeta in questa importante occasione. In particolare, secondo l'indicazione di Dante Alighieri nella Commedia, ci premerà sottolineare quanto la figura cristiana e poetica di Francesco rappresenti ancora un fecondo crocevia e un punto di incontro tra spiritualità occidentale e orientale. Oltre a un corposo piano di edizioni e di valorizzazione del fondo bibliotecario assisiate, vi saranno iniziative rivolte ai giovani, alle forze sociali, mostre e realizzazione di opere d'arte. Desideriamo dunque che le celebrazioni lascino un segno negli studi e nella memoria attiva e nuova", afferma il presidente del Comitato, Davide Rondoni.



