Nordio, pensiamo al Pnrr anche per i problemi delle carceri

Il problema della carenza di personale nelle carceri "è essenzialmente economico" e il governo spera "di modulare anche il Pnrr in favore di una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse per la giustizia", sia per quanto riguarda questo aspetto sia per l'edilizia. Lo ha detto il ministro Carlo Nordio a margine della visita all'ex casa di reclusione di Perugia, destinata a diventare la cittadella giudiziaria del capoluogo umbro.

"Soffriamo ogni giorno - ha aggiunto - perché ci rendiamo conto che ci sono lagnanze più che fondate. Ovviamente prima di tutto da parte della polizia penitenziaria ma anche dei detenuti. Cerchiamo di fare la torta con le poche uova che abbiamo coniugando per esempio un'edilizia che a costi contenuti possa ampliare gli spazi dove possano avere la possibilità di lavorare e fare sport. Un ottimo primo passo verso un più umano trattamento di chi sta in carcere. Ovviamente di chi è accusato di reati minori e non certo per chi è al 41 bis che - ha concluso Nordio - non si tocca".



