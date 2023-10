Lamparelli alla guida della Questura di Perugia

Si è insediato lunedì mattina alla guida della Questura di Perugia, Fausto Lamparelli, in arrivo dal Servizio centrale operativo, dove nel 2019 ha assunto l'incarico di direttore, responsabile a livello nazionale del coordinamento delle articolazioni centrali e periferiche della polizia dedite al contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso, comune e del contrasto ai delitti di grave allarme sociale.

Nato a Benevento, 60 anni, coniugato, con un figlio, Lamparelli ha preso il posto di Giuseppe Bellassai, da oggi alla guida della Questura di Catania.

"Perugia è una città e una provincia bellissima - ha detto il nuovo questore che ha incontrato la stampa -. Sono molto felice di essere qui e mi sento un privilegiato".

Per il questore "la sicurezza deve essere fatta da una squadra e non da battitori liberi" perché "solo lavorando in squadra si possono raggiungere risultati importanti". "Noi saremo vicini alle necessità dei cittadini e l'impegno sarà massimo per consentire a ciascuno di loro di vivere una sicurezza maggiore. Non è mia assoluta intenzione rappresentare queste idee con le statistiche fredde, che servono a poco, ma con i fatti e quindi saremo qui, con la nostra squadra, a cercare di trovare una soluzione alle istanze dei cittadini perché il nostro non è un lavoro ma è un servizio per le nostre collettività e deve essere considerato tale da ciascuno di noi.

E' per questo che dobbiamo essere a disposizione di chi materialmente ci chiede qualcosa che riguarda la sua sicurezza e con attenzione particolare alle vittime di reati, quelli che li subiscono".

Attenzione particolare alla prevenzione "in qualunque forma" per "parlare, informare, far conoscere ai cittadini quali sono i pericoli e i sistemi che consentono in qualche modo di evitarli" .

Attenzione ai fenomeni di microcriminalità ma con un occhio vigile ai fenomeni di macrocriminalità. "Ci sono zone in cui la criminalità organizzata si manifesta in un modo - ha spiegato Lamparelli - altre in cui si manifesta in un altro. Bisogna essere bravi nell'intercettare le criticità e nel saperle affrontare".



