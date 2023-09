Fratelli d'Italia rinvia anche "L'Italia vincente" a Perugia

Per la concomitanza con la camera ardente del presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano, Fratelli d'Italia ha deciso di rinviare tutte le manifestazioni previste in ambito nazionale. In Umbria domenica 24 e lunedì 25 settembre era in programma "L'Italia vincente", la campagna promossa per raccontare i risultati del primo anno del governo presieduto da Giorgia Meloni.

Il rinvio è stato ufficializzato in Umbria dal coordinatore umbro, il sottosegretario Emanuele Prisco. Il quale ha spiegato che saranno poi comunicate le nuove date.



