Rettore, nuovi alloggi sono un bellissimo segnale

"Aver consegnato questi alloggi universitari è un bellissimo segnale, che in qualche modo prova anche ad andare incontro a quello che è il cuore della storia di questa regione, ovvero la tutela del diritto allo studio": lo ha detto il rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, all'inaugurazione dei 122 posti letto nel ristrutturato padiglione D della casa dello studente a Perugia.

Tra le stanze sistemate e arredate anche quella al primo piano che lo ha ospitato alcuni anni, borsista ai tempi della sua formazione universitaria e che lo stesso rettore ha voluto visitare trovandola "molto diversa".

Per Oliviero la consegna degli alloggi è un momento importante anche perché l'ateneo è "in grande crescita". "Le risposte anche quest'anno sono molto incoraggianti - ha detto - con immatricolazioni in crescita rispetto allo scorso anno anche se daremo il dato definitivo al termine delle iscrizioni.

Per il rettore il diritto allo studio "è uno degli investimenti più importanti che questo territorio nel corso degli anni ha fatto e ribadisce con l'inaugurazione del collegio". "I nostri studenti in arrivo da tutta Italia - ha aggiunto - cominciano a ritrovare nel nostro ateneo un punto di riferimento per investire sulla loro formazione e per il loro futuro. Ovviamente hanno però bisogno anche di vivere in un contesto fatto di socialità, di cittadinanza e quindi è un bellissimo segnale mettere a disposizione loro degli alloggi che siano anche negli standard che le società che oggi noi viviamo richiedono".

Secondo il rettore però "non bisogna fermarsi". "Il diritto allo studio - ha affermato - è un percorso che non termina mai e speriamo che da qui in avanti anche i nostri studenti potranno trovare risposte migliori anche sulla qualità degli alloggi che possono trovare in questa città".



