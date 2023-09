Inaugurato il Padiglione D della Casa dello Studente

La ristrutturazione del Padiglione D della Casa dello Studente di via Innamorati a Perugia è stata presentata come il primo step del complessivo progetto di ristrutturazione e miglioramento, oltre che di adeguamento sismico, che riguarda i due padiglioni di Via Innamorati (D e C) ma a cui faranno seguito altre aperture e investimenti.

Una offerta attuale di alloggi universitari che complessivamente si va a rafforzare con ulteriori 313 posti letto, come ha annunciato l'assessore all'Istruzione e Diritto allo Studio, Paola Agabiti, durante l'inaugurazione.

"Per il Padiglione D stiamo parlando di 122 posti letto realizzati nel rispetto degli standard abitativi imposti dalle normative ministeriali in materia di residenze universitarie per garantire la migliore accoglienza ai giovani che arrivano in Umbria" ha riferito l'assessore.

Dopo la benedizione dei locali da parte di don Riccardo Pascolini, il commissario di Adisu, Luigi Rossetti, ha sottolineato che l'opera di recupero "ha importato l'impiego di risorse pari a oltre 9 milioni di euro e che - assieme alla riqualificazione del Padiglione C - prevede un quadro economico complessivo di 14.486.692 euro di risorse stanziate, finanziato dalla Regione Umbria per 10.479.298 euro con fondi di bilancio e dal Miur per 4.007.394".

Entro il 2024 si prevede anche la riapertura del Padiglione C.

"Un impegno, quello messo in campo da questa amministrazione regionale, tramite Adisu - ha spiegato Agabiti -, che potenzia significativamente l'offerta di alloggi da destinare agli studenti universitari e che comprende, oltre all'attuale struttura, l'avvio pochi giorni fa delle procedure che porteranno alla firma di un protocollo tra Regione Umbria, Comune di Perugia, Adisu e Rete ferroviaria italiana Spa, per destinare il Fabbricato viaggiatori di Perugia di Rfi, situato presso la stazione centrale di Fontivegge, a residenza per studenti universitari". Qui sarà realizzata una residenza universitaria di circa 80 posti letto.

La prossima inaugurazione annunciata, entro ottobre, sarà poi quella dell'immobile dell'Ottagono, in via Martiri dei Lager a Perugia, che permetterà la realizzazione di 70 alloggi universitari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA