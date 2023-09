A Perugia "L'Italia vincente" di Fratelli d'Italia

Vedrà protagonista anche Perugia "L'Italia vincente", la campagna promossa da Fratelli d'Italia per raccontare i risultati del primo anno del governo presieduto da Giorgia Meloni e che si svolgerà questo fine settimana in ogni regione.

Una due giorni che nel capoluogo umbro si terrà domenica 24 e lunedì 25 settembre, quando si concluderà, alla Sala dei Notari, alle 17.45, con l'intervento del ministro della giustizia, Carlo Nordio, che parteciperà all'incontro dal titolo "Verso una giustizia giusta: presentazione della riforma della giustizia", alla presenza di Michele Nannarone, responsabile dipartimento giustizia FdI Umbria, Marco Angelini, docente dell'Università di Perugia, Daniele Cenci, magistrato della Corte di Cassazione e Nicola Di Mario, avvocato del foro di Perugia.

Una iniziativa che è stata presentata in una conferenza stampa, da Emanuele Prisco, sottosegretario al Ministero dell'interno, dal senatore Franco Zaffini, presidente della commissione sanità e lavoro al Senato, da Marco Squarta, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria e Eleonora Pace, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Umbria.

"I gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d'Italia hanno promosso questa iniziativa per raccontare i primi successi del Governo Meloni - ha detto Prisco -, le tante riforme avviate e i progetti che abbiamo per i quattro anni a venire. Un momento anche per confrontarci con esponenti della società civile, con esperti del settore e con gli esponenti politici che parteciperanno".

L'appuntamento umbro prenderà il via domenica, alle 9.30, al Barton Park di Perugia, con l'inaugurazione alla quale prenderanno parte, tra gli altri, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e il sindaco del capoluogo umbro, Andrea Romizi. Alle 11 la diretta streaming che vedrà in collegamento la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. A seguire tanti appuntamenti sui temi cari al Governo: alle 12 l'incontro dal titolo "Welfare e natalità: verso un nuovo patto sociale"; alle 15 il panel su "Lo sport in Costituzione. Il valore dell'attività sportiva per i giovani e non solo"; alle 16 "Il lavoro, l'energia per fare grande l'Italia" mentre, alle 17 l'incontro sul tema "Verso un fisco giusto: la riforma fiscale del Governo Meloni". Lunedì i lavori si sposteranno alla Sala dei Notari per l'incontro con il ministro Nordio. "Una ripresa di attività dopo la pausa estiva in grande stile come compete a un partito che ha l'ambizione di rendere l'Italia vincente - ha detto Zaffini -, che è poi il titolo di questo grappolo di iniziative che il partito fa su tutto il territorio nazionale. L'Umbria lo fa, a mio avviso, nel migliore dei modi, ad esempio lunedì parlando di riforma della giustizia, una cosa che l'Italia aspettava da una ventina di anni".

Prisco ha poi ricordato che durante l’iniziativa saranno presenti anche degli stand del tesseramento, dei pensionati e dei giovani, oltre a uno spazio dedicato ai più piccoli con degli animatori. "Abbiamo voluto dedicare l’attenzione anche ai bambini e alle famiglie - ha detto Prisco - per far sì che non sia soltanto un appuntamento di politica ma anche un modo per costruire comunità". Sempre durante l’iniziativa sarà presentato anche il libro di Jacopo Barbarito, consigliere provinciale di Perugia e vice sindaco di Giano dell'Umbria del titolo "Un vice sindaco di provincia".

