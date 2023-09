A Colfiorito il primo 'Agrivoltaico Open Labs' d'Italia

A Colfiorito di Foligno (Perugia), presso l'azienda agricola La Valletta, è entrato in esercizio il primo impianto italiano del progetto "Agrivoltaico Open Labs", promosso da Enel Green Power con aziende agricole dei territori ed il coinvolgimento di centri di ricerca, università e startup italiani.

L'innovativa iniziativa intende dimostrare l'efficacia dell'integrazione tra produzione di energia solare, agricola, salvaguardia della biodiversità e miglioramento dei servizi ecosistemici. Si tratta del primo dei cinque laboratori agrivoltaici che Enel Green Power sta realizzando in Italia, e si caratterizza per un altissimo livello di innovazione tecnologica per la produzione di zafferano e lenticchie.

L'impianto ha una potenza massima di 44 kilowatt picco grazie ad una tecnologia sviluppata dalla start-up Sentnet di Gualdo Cattaneo, con moduli fotovoltaici bifacciali che hanno una struttura fissa verticale a minimo ingombro, disposti in modo da non creare ombreggiamenti, favorendo in tal modo un'integrazione massiva delle attività agricole con superficie coltivabile maggiore del 90%.

L'altro elemento di innovazione riguarda l'acqua: l'impianto è dotato di un sistema di recupero dell'acqua che viene condotta in vasche dedicate poi utilizzate per l'irrigazione. Questa struttura di raccolta integrata all'impianto migliora anche le prestazioni del fotovoltaico, grazie alla riflessione della radiazione solare sulla superficie dei pannelli. Grazie ai pannelli solari verticali, si crea un ombreggiamento che protegge le colture dai picchi di calore ed evita l'evaporazione con risparmio idrico fino al 20%.

Tutte le lavorazioni agricole sono svolte con macchine standard che trovano lo spazio adeguato tra un filare di pannelli e l'altro. Il primo raccolto è arrivato ad agosto per le lenticchie e ad ottobre ci sarà quello dello zafferano.

La tecnologia installata ha anche altri vantaggi: rende semplice manutenzione e pulizia, ma soprattutto beneficia della presenza di una rete di sensori intelligenti per monitorare la produzione di energia, il microclima, le condizioni del suolo ed il consumo di acqua.



