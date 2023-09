Posizionate travi metalliche sul viadotto della Contessa

L'Anas ha avviato le operazioni di varo delle nuove travi metalliche nel cantiere per il ripristino strutturale del viadotto "Contessa", sulla omonima statale 452, a Gubbio. L'assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti, Enrico Melasecche, ha svolto oggi un sopralluogo per verificare andamento e stato di attuazione degli interventi. "Ho preso atto, con soddisfazione, che i lavori sul viadotto stanno avanzando come da cronoprogramma" spiega al termine. "Allo stesso tempo vanno avanti i lavori nella galleria che, come avevo chiesto, vengono eseguiti contemporaneamente per ridurre i tempi di chiusura della strada" annuncia Melasecche.

L'assessore - in una nota della Regione - ha espresso il suo plauso "alle imprese eugubine che stanno procedendo con grande impegno, superando le non poche difficoltà dovute alla logistica che impedisce di velocizzare certe lavorazioni, ed all'Anas, che è sempre presente per coadiuvare l'incedere del doppio cantiere". "Auspico - afferma - che possano essere rispettati i tempi ipotizzati, come al momento appare possibile, restituendo al territorio in via definitiva un'arteria vitale per i collegamenti con le Marche. Se non interverranno criticità legate a condizioni meteorologiche o imprevisti, da qui a tre mesi sarà riaperta e ci ritroveremo tutti insieme per la cerimonia inaugurale".



