Ipotesi vittima di un malore la donna morta a Spoleto

Hanno escluso che sia stata vittima di violenze, la donna di 67 anni trovata morta nella serata di giovedì nella sua abitazione di Spoleto, le indagini condotte dai carabinieri coordinati dalla procura della Repubblica di Spoleto. L'ipotesi prevalente è che sia stata vittima di un malore o comunque di un fatto accidentale.

Secondo quanto risulta all'ANSA la procura di Spoleto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nel quale non figurano indagati. Si tratta di un atto formale necessario per procedere all'autopsia della donna e per convalidare eventuali sequestri.

La sessantasettenne viveva da sola. Sono stati quindi i familiari non sentendola dal giorno prima a entrare nell'appartamento e a dare l'allarme.

I primi rilievi medico-legali hanno portato a ipotizzare che il decesso potesse risalire a diverse ore prima del ritrovamento del corpo sul quale non sono stati trovati segni di violenza.

Forse anche alla serata tra mercoledì e giovedì.

Gli accertamenti sul posto sono stati condotti dai carabinieri anche con il nucleo investigativo del comando provinciale e il personale specializzato negli accertamenti scientifici.



