Calcio, è morto Carlo Mazzone

E' morto oggi ad Ascoli Piceno Carlo Mazzone, storico allenatore dell'Ascoli e di tante altre squadre. Lo hanno confermato fonti di famiglia all'ANSA. Aveva 86 anni. Conosciuto come Sor Carletto, era il detentore di record di panchine in serie A: 792 quelle ufficiali, 797 considerando anche i cinque spareggi. Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello stadio "Cino e Lillo Del Duca" di Ascoli Piceno, e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

"Mister hai deciso di farmi questo scherzo il giorno del mio 50/o compleanno, però sappi che non mi sarei comunque DIMENTICATO di te MAI!!! Riposa in Pace". Con questo post, accompagnato dall'emoticon della faccina del bacio e due cuori uno giallo e uno rosso, il campione del mondo Marco Materazzi, uno dei tanti calciatori allenati da Carlo Mazzone, ricorda l'86enne tecnico scomparso oggi. Materazzi posta anche una foto di Mazzone che indossa una tuta della Roma.



