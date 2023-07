Sette Spighe Verdi ai comuni rurali dell'Umbria

Arriva a 7 il numero delle Spighe Verdi in Umbria (quarta tra le 14 regioni in graduatoria), con Acquasparta e Montecatrilli che si aggiungono alle riconfermate Deruta, Montefalco, Norcia, Scheggino, Todi.

Spighe Verdi è un programma nazionale della Foundation for environmental education, l'organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento bandiera blu per le località costiere, pensato per guidare i comuni rurali, passo dopo passo, a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all'ambiente e alla qualità della vita dell'intera comunità.

Per portare i comuni rurali alla graduale adozione dello schema Spighe Verdi, la fondazione Fee Italia ha condiviso con Confagricoltura un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità.

"L'Umbria quindi assoluta protagonista quest'anno, terra in cui viene messo in evidenza ancora il valore del lavoro degli agricoltori, sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale, grazie anche all'innovazione e alle tecnologie in campo" afferma il presidente di Confagricoltura Umbria, Fabio Rossi per poi aggiungere: "un'agricoltura dinamica, moderna, al passo con i tempi, fa crescere i territori anche dal punto di vista turistico, culturale ed enogastronomico e i comuni virtuosi umbri delle spighe verdi 2023 ne sono un ottimo esempio".



