Tesei, 'risultati straordinari per il turismo in Umbria'

(ANSA) - PERUGIA, 05 GIU - "Oggi l'Umbria è famosa per lo sviluppo del turismo, con risultati straordinari ottenuti, e fra l'altro è meta che attrae investitori importanti che vengono qui per realizzare strutture ricettive di livello alto". Lo ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei, durante il Forum ANSA rispondendo ad una domanda del direttore Luigi Contu sugli investimenti fatti sul campo del turismo.

"Il turismo è una parte importante del programma del mio governo perché ho sempre considerato le grandi potenzialità di questa regione non adeguatamente valorizzate" ha affermato Tesei che poi ha aggiunto: "Da subito abbiamo così ragionato su una campagna di comunicazione che mettesse in evidenza le tante bellezze della regione, culturali, enogastronomiche e ambientali. Gli spot sono stati efficaci ed innovativi e stiamo continuando a partecipare a moltissime trasmissioni televisive a livello nazionale e internazionale".

Secondo Tesei inoltre "i dati del turismo, visto anche che nell'ultimo ponte appena trascorso siamo state tra le regioni protagoniste, sono frutto di un acceleratore come l'aeroporto che vogliamo potenziare ancora di più perché l'incremento degli stranieri da ogni parte del mondo è dovuto anche allo sviluppo dello scalo umbro".

Un aeroporto che per la presidente "ha reso attrattiva la regione anche per investitori del settore che hanno realizzato o che stanno realizzando dei complessi residenziali turistici molto importanti, perfettamente calati nella realtà umbra".

Il turismo per Tesei è cresciuto grazie pure alla spinta dei grandi eventi, a cui punta la Regione: "L'Umbria è una piccola regione ma dei grandi eventi e penso al Festival del giornalismo, ad Umbria Jazz, al Festival dei Due Mondi, al Festival di Todi, oppure a festival che abbiamo fatto crescere durante la pandemia come Suoni Controvento, partito dal Monte Cucco ma che oggi viene organizzato in luoghi all'aperto poco conosciuti coinvolgendo circa 30 comuni". (ANSA).