Tesei, il 2 giugno ricordiamo il sacrificio di chi ha lottato

(ANSA) - PERUGIA, 02 GIU - "Celebriamo con orgoglio il 2 giugno, Festa delle Repubblica. Un'occasione per ricordare ancora una volta il sacrificio di coloro che hanno lottato per affermare i principi di giustizia e dignità, su cui si fonda la Repubblica italiana": a sottolinearlo è la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Con un post sul suo profilo Facebook.

"Dopo 77 anni - ha scritto Tesei -, è importante anche attraverso questa festa preservare e ribadire i valori fondamentali della nostra democrazia, come libertà e uguaglianza. Lavoriamo ogni giorno affinché questi valori vengano mantenuti e rafforzati sempre di più". (ANSA).