Bandecchi, la Costituzione ha indicato la giusta via

(ANSA) - TERNI, 02 GIU - "La nostra Costituzione ci ha indicato la giusta via, dandoci la forza di reagire in situazioni spesso complesse. I principi sanciti dai nostri padri costituenti sono un faro per la rotta da seguire, soprattutto verso le nuove generazioni: abbiamo il dovere di garantire loro un futuro luminoso e sereno": lo ha detto il sindaco di Terni Stefano Bandecchi partecipando alle celebrazioni per la festa della Repubblica al monumento ai caduti di piazza Briccialdi e poi in piazza Tacito, la sua prima uscita pubblica dopo la nomina. "Auguri ai cittadini di Terni e a tutti gli italiani per la festa della nostra Repubblica" ha sottolineato.

"Il 2 giugno - ha affermato Bandecchi - ci riporta a un momento fondamentale della storia e ci ricorda di rinnovare il nostro impegno per la nostra democrazia".

Il sindaco ha quindi spiegato di condividere "pienamente le bellissime parole del presidente Mattarella", secondo il quale "la festa della Repubblica è festa della felicità". (ANSA).