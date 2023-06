Ai giardini del Frontone celebrato il 2 giugno di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 02 GIU - I giardini del Frontone hanno ospitato a Perugia la celebrazione ufficiale della festa della Repubblica. Con tanti cittadini e le autorità civili, religiose e militari della regione, nonché le associazioni di combattenti e reduci di guerra.

Tra gli altri presenti la presidente della Regione Donatella Tesei, il vice presidente Roberto Morroni, il vice presidente dell'Assemblea legislativa Michele Bettarelli, la presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, il prefetto Armando Gradone, il questore Giuseppe Bellassai, il vescovo Ivan Maffeis, la comandante della polizia locale Nicoletta Caponi, la parlamentare Emma Pavanelli, il procuratore generale Sergio Sottani, il rettore dell'Università di Perugia Maurizio Oliviero, quello della Stranieri Valerio De Cesaris, numerosi sindaci della provincia.

Tesei - si legge in una nota del Comune - ha parlato, riferendosi all'Italia, di "un grande Paese che, tramite i valori della Costituzione, sa dare risposte e fare squadra anche nei momenti di difficoltà e bisogno".

La presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti ha sottolineato il "sentimento di appartenenza allo Stato ed alle Istituzioni".

"Celebrare il 2 giugno - ha affermato Romizi - significa dunque celebrare libertà, pace, democrazia, Costituzione: i pilastri fondamentali su cui ora e in ogni tempo deve reggersi l'Italia. Quel terreno, va ricordato, fu, in alcune realtà, preparato da un passaggio di avvicinamento fondamentale: le prime elezioni amministrative per il ristabilimento dei consigli municipali dopo la fine della dittatura". (ANSA).