Sergio Casagrande nuovo direttore quotidiani del Gruppo Corriere

Dal primo gennaio 2023 la direzione di tutti i quotidiani del Gruppo Corriere (Corriere dell'Umbria, Corriere di Arezzo, Corriere di Siena, Corriere della Maremma) verrà affidata a Sergio Casagrande, attualmente vicedirettore vicario. E' quanto ha annunciato Polimedia, società nuova editrice del Gruppo Corriere. A Casagrande, giornalista che nel 1983 ha partecipato alla fondazione del Corriere dell'Umbria quotidiano capostipite e da allora è stato sempre nel Gruppo, verrà affidata anche la redazione dei siti internet. La nomina - si legge ancora nella nota - è stata comunicata nella giornata di oggi al comitato di redazione delle testate dal presidente della Polimedia, Carmine Pellegrino e dall'amministratore Marco Corridori. Il nuovo editore, Francesco Polidori, "augura buon lavoro al nuovo direttore, a tutti i giornalisti della redazione e a tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo e ringrazia per il lavoro svolto fin qui dal direttore Davide Vecchi". Casagrande è nato a Foligno nel marzo del 1967 ed è iscritto all'Ordine dei giornalisti dall'ottobre 1985. Tra i suoi incarichi quello di consigliere di amministrazione del Gruppo Corriere. Si è sempre occupato di cronaca nera, anche come inviato, seguendo i principali casi avvenuti in Umbria. Casagrande è anche responsabile delle pagine motori e del supplemento dedicato al settore dal Corriere dell'Umbria.