Ternana calcio, Alice Pignagnoli da noi è la benvenuta

(ANSA) - PERUGIA, 23 DIC - "Alice Pignagnoli da noi è la benvenuta, siamo disposti a prenderla": a dirlo è il presidente della Ternana calcio e della Ternana femminile, Stefano Bandecchi. Che 'apre' così alla 33enne calciatrice della Lucchese, finita sulle cronache dopo essere stata messa fuori rosa dal club toscano perché incinta. Anche il vicepresidente rossoverde, Paolo Tagliavento, ha confermato la volontà della società: "A nome del presidente Stefano Bandecchi e della Ternana Calcio, siamo disposti a prendere la ragazza perché fortunatamente è rimasta incinta".

"E' una cosa bella - ha aggiunto Tagliavento - e non deve essere penalizzante per l'atleta. Siamo disposti a prenderla, sempre che lei accetti la proposta e che la Lucchese voglia cederla. E speriamo anche che non sia l'unica nostra atleta a rimanere incinta, perché è la cosa più bella del mondo", conclude il dirigente. (ANSA).