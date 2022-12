'L'anno che verrà' a Perugia, gratuito e senza prenotazione

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - Accesso unico per il pubblico da piazza Italia con tre varchi di ingresso, corso Vannucci diviso in due aree di platea, numerosi provvedimenti in fatto di viabilità e sicurezza. Il Comune ha presentato i dettagli del piano di gestione e sicurezza per "L'anno che verrà", l'evento di Rai 1 condotto da Amadeus che il 31 dicembre porterà a Perugia grandi nomi della musica. Evento "che sarà gratuito e senza prenotazione", ha sottolineato l'assessore alla Sicurezza Luca Merli.

Nello spiegare i dettagli del piano di gestione dell'evento, relativamente all'assetto di corso Vannucci, Merli ha ribadito che saranno due le aree di fruizione. Una primaria, dal fronte palco di piazza IV Novembre fino all'altezza della storica pasticceria Sandri. L'altra sarà fino al termine di corso Vannucci, con un gigante ledwall all'altezza di via Mazzini e un secondo nell'area di piazza Italia, esterna ai varchi. "Le vie laterali di corso Vannucci saranno di sola uscita", ha aggiunto.

Riguardo alla sicurezza, in campo tutte le forze dell'ordine coadiuvate da protezione civile e steward. "Tutto il personale in ingresso e uscita sarà dotato di un dispositivo automatico per il saldo delle persone presenti".

Il Comune non ha fornito numeri in fatto di presenze "essendo un evento libero", ma è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Per questo è stato predisposto anche un importante presidio sanitario. "Il 31 ci saranno due medici coadiuvati da due ambulanze nel retropalco, un in via Fani e due in piazza Italia dove ci sarà un presidio medico di primo soccorso".

Inoltre l'area spettacoli sarà coperta da sei equipaggi di due persone a piedi per il soccorso sanitario.

Disposti divieti in fatto di vendita e detenzione di bottiglie e lattine, ma anche di accesso all'area dell'evento con alcuni oggetti tra cui bici, droni, caschi, spray al peperoncino, fuochi d'artificio e animali al guinzaglio. Nell'ambito dei provvedimenti sulla viabilità, è prevista l'ultima corsa del minimetrò alle 3.45, orario valido anche per le scale mobili.

Scatteranno poi divieti di circolazione nelle vie di accesso all'acropoli, che saranno regolati anche in base a quello che consentiranno le presenze. (ANSA).