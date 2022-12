Santanché, turismo può diventare prima azienda nazione

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - "Il turismo può diventare la prima azienda della nostra nazione, deve essere il nostro petrolio": è quanto ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, stasera a Spoleto partecipando al convegno "L'Umbria del turismo che vogliamo", organizzato da Federalberghi e Confcommercio.

Presente anche la presidente della Regione, Donatella Tesei.

"Mi batterò perché questo settore riceva i fondi necessari e non mi stancherò di ripetere l'importanza di comunicare il Made in Italy che è il terzo marchio nel mondo", ha sottolineato la ministra. "Vorrei ricordare - ha detto ancora Santanchè - che il segno positivo del settore turistico è soltanto una ripartenza dopo aver tanto sofferto per le chiusure durante l'emergenza Covid, dove gli imprenditori turistici hanno pagato il prezzo più alto. In turismo - ha concluso - ha bisogno di sostegno e investimenti". (ANSA).