Anche Ricky Tognazzi ad accensione albero Deruta

(ANSA) - DERUTA (PERUGIA), 09 DIC - "Deruta è la mia nuova casa": a dirlo è stato Ricky Tognazzi in Piazza dei Consoli durante l'accensione dell'albero di Natale in ceramica.

Presenti alla cerimonia l'assessore regionale Paola Agabiti, Gerard Gazay, sindaco di Aubagne, gli assessori e i consiglieri comunali, il presidente dell'associazione italiana Città della Ceramica, Massimo Isola, il console onorario della Repubblica francese a Perugia, Gabriele Galatioto, il presidente della Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia, Francesco Paola, il presidente del Comitato di indirizzo della Fondazione Perugia, Maurizio Tittarelli Rubbioli, la presidente del Comitato degli Artigiani Ceramisti di Deruta, Annalisa Mordenti, rappresentanti delle associazioni del territorio e i cittadini.

A Ricky Tognazzi, il sindaco Michele Toniaccini ha consegnato un piatto in ceramica raffigurante il padre, Ugo Tognazzi, opera realizzata da Gianni Marcucci. "Mi commuove questo gesto - ha detto Tognazzi - di solito mio padre i piatti li faceva, ora invece si è finito dentro e ne sarebbe stato felice e orgoglioso".

L'assessore regionale Agabiti ha sottolineato la "sinergia fra i Comuni, attraverso una promozione integrata dei territori, per rafforzare lo spirito di comunità, in linea con la campagna promozionale della Regione Umbria".

Il sindaco Toniaccini ha quindi parlato di "un giorno speciale, dedicato ai bambini, alla solidarietà, alla collaborazione, all'amicizia e alla condivisione, recependo il vero spirito del Natale e i suoi alti valori".

Prima dell'accensione è stato firmato un Patto di amicizia con Aubagne. "Oggi - ha detto il sindaco - abbiamo anche iniziato a costruire un ponte con Aubagne che è di amicizia, ma anche di prospettive future per scambi commerciali e culturali, attivabili fin da subito. Un percorso reso possibile anche grazie al sostegno della Fondazione Perugia".

Il sindaco di Aubagne si è detto "onorato" di questo patto di amicizia che a breve diventerà un gemellaggio "fra comunità e persone", fra "eccellenze e tipicità". (ANSA).