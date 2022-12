(ANSA) - CANNARA (PERUGIA), 02 DIC - Cannara si prepara alla Festa della cipolla winter edition, in programma da martedì 6 a domenica 11 dicembre. Una versione ridotta rispetto a quella estiva, con un unico stand gastronomico attivo, ma di tutto rispetto in quanto a proposta gastronomica e di intrattenimento.

Al Cortile Antico, gestito dall'Avis comunale Cannara, infatti, negli oltre 240 posti al coperto si potranno gustare piatti a base di cipolla, dall'antipasto al dolce, tutte le sere nei due turni di cena, alle 19.30 e alle 21, con aperitivo a partire dalle 19, mentre giovedì 8 e domenica 11 dicembre ci sarà anche la possibilità di fermarsi a pranzo, dalle 12.30 (è gradita la prenotazione; informazioni e prenotazioni anche tramite messaggio WhatsApp al numero 333.8928690, dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18).

Per tutta la durata della festa, inoltre, musica e mercatini al Cortile Antico, da quelli solidali delle associazioni cannaresi a quelli dei produttori locali di cipolle, con tanti prodotti artigianali ed enogastronomici del territorio. Sul fronte dell'intrattenimento, la musica dal vivo accompagnerà gli avventori, dall'aperitivo al dopocena: martedì 6 alle 19.30 si esibirà la Banda Morlacchi e alle 20.30 Skizzy. Seguirà, mercoledì 7, l'esibizione di Mario Manero, giovedì 8 Filo e Funk, venerdì 9 Tower Bridge Band, sabato 10 Sex Mutants e domenica 11 Andrea Esse dj. Per informazioni sull'evento: www.festadellacipolla.com, 333.8928690. (ANSA).