Giovane muore travolto da auto dopo essere sceso da furgone

(ANSA) - TERNI, 30 NOV - Un giovane è morto dopo essere stato travolto da un'auto appena sceso da un furgone sul quale stava viaggiando lungo la strada statale 675 "Umbro Laziale" in direzione Terni-Orte. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti della polizia stradale.

Non è al momento chiaro per quale motivo la vittima sia sceso dal mezzo. Tra le ipotesi quella di un guasto al motore.

In seguito all'impatto il giovane è finito sulla carreggiata opposta della statale.

Sul posto sono presenti anche le squadre Anas, oltre ai soccorritori. (ANSA).