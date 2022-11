A Foligno un Natale di luci, cultura, tradizioni

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 29 NOV - A Foligno ci sarà un Natale all'insegna di luci, cultura, tradizioni e famiglia con tante attenzioni per i bambini e molte iniziative organizzate, più di 70, tra il centro storico e le frazioni, da sabato 3 dicembre a domenica 8 gennaio.

Nel presentare gli eventi, l'assessore al turismo Michela Giuliani ha ricordato l'importanza di "redigere un ricco calendario di iniziative che coinvolgesse la grandissima parte delle associazioni e tutto il territorio per fornire ai turisti, ai visitatori e agli stessi cittadini una unica proposta. Il Natale rappresenta un momento fondamentale per l'economia cittadina e per i tanti operatori economici che attendono con speranza questo periodo".

Anche quest'anno le vie del centro storico e alcune frazioni (Sant'Eraclio, Vescia, Pale, Rasiglia e Colfiorito) si 'accenderanno' a partire dal 3 dicembre con le luminarie. Ci saranno grandi installazioni luminose a Porta Romana, a Piazza San Domenico e a Largo Carducci. Previsti numerosi concerti, spettacoli, visite guidate (con l'apporto della Associazione guide turistiche dell'Umbria), la mostra "I love Lego", dal 7 dicembre a Palazzo Trinci la mostra "I love Lego", con pezzi che provengono da collezionisti di tutto il mondo.

Torna la Casa di Babbo Natale nei locali dell'ex teatro Piermarini, con una foresta di ghiaccio all'sterno. La casa sarà aperta e visitabile dal 3 al 26 dicembre. Ma questa Casa si animerà in alcune giornate (8-9-10-11-17-18-23-24 dicembre) con Babbo Natale e in alcune giornate (8-10-23-24 dicembre) arriverà con la sua domestica, l'attrice Loretta Bonamente, che intratterrà i bambini con le storie di Natale che si intersecheranno con quelle su Foligno.

Il calendario di appuntamenti propone anche un approfondimento su Dante, il 16 dicembre.

"Come Confcommercio - ha detto Amoni - lanciamo due slogan per questo periodo: 'Compra sotto casa', per incentivare l'acquisto nei negozi tradizionali, e 'I bambini li teniamo noi, voi fate shopping', perché attraverso laboratori con i bambini, i grandi saranno più liberi di fare gli acquisti". "Ci saranno artisti internazionali per festeggiare la fine dell'anno", ha annunciato Carlo Delicati dell'associazione Paiper. (ANSA).