Presidente Umbria, Italia centrale vera cerniera del Paese

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 19 NOV - "È necessario affermare sempre più l'importanza dell'Italia centrale, vera cerniera del Paese": lo ha sottolineato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei intervenendo a Gubbio al Forum interregionale del Centro, organizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio. "Ora più che mai occorre investire sulle infrastrutture materiali e digitali per uscire dall'isolamento" ha aggiunto la governatrice.

Ma l'appello che Tesi e il presidente delle Marche Francesco Acquaroli hanno rivolto al nuovo Governo è stato di "tornare a programmare per non rincorrere sempre le emergenze". I governatori hanno ricordato che Umbria e Marche, oltre all'emergenza Covid, sono state chiamate in questi anni a fronteggiare terremoti e alluvioni che "hanno messo a dura prova territori, industrie e famiglie". (ANSA).