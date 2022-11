Ceramiche Noi a Forum europeo occupazione e diritti sociali

(ANSA) - PERUGIA, 14 NOV - La cooperativa umbra Ceramiche Noi parteciperà il 16 novembre alla prima giornata del Forum europeo sull'occupazione e i diritti sociali. Organizzato dalla Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea, sarà un punto d'incontro "unico" per gli opinionisti e i decisori politici per discutere le questioni attuali relative all'occupazione e agli affari sociali in Europa.

La cooperativa di Città di Castello parteciperà con Lorenzo Giornelli, direttore commerciale e amministratore. "Un così importante traguardo ci rende davvero orgogliosi - spiega in una nota - ma dall'altra parte ci carica di un forte senso di responsabilità verso tutte le altre cooperative e imprese che andremo a rappresentare. Cercheremo di portare la testimonianza di quello che davvero il settore industriale e manifatturiero necessita in un momento così difficile auspicando di poter ricevere una risposta incisiva ed immediata dalla commissione".

