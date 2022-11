Katia Ricciarelli presidente giuria concorso Teatro Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 11 NOV - Katia Ricciarelli sarà la presidente della giuria del 77/o Concorso "Comunità Europea" per giovani cantanti lirici del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto.

Il concorso, che si svolgerà nei giorni 1, 2, 3 e 4 marzo 2023 al Teatro Nuovo di Spoleto, è aperto a concorrenti già diplomati o laureati in canto che abbiano quindi studiato canto con un percorso completo e compiuto, ma che non abbiano ancora avuto modo di debuttare in ruoli principali e in teatri importanti.

Sono ammessi a partecipare i giovani che alla data del primo gennaio 2023 non abbiano compiuto i 32 anni di età se soprani e tenori e i 34 anni se mezzosoprani, contralti, baritoni e bassi, e che siano cittadini dei Paesi dell'Unione europea, dei Paesi membri dell'Efta (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), cittadini dei Paesi candidati all'accesso all'Unione europea o potenziali candidati all'accesso all'Unione europea e Paesi aderenti ai programmi culturali europei "Europa Creativa".

Katia Ricciarelli avrà come colleghi in giuria Michelangelo Zurletti, Enrico Girardi, Giancarlo Landini, insieme ad un quinto giurato in via di definizione.

Al termine del concorso, si apriranno le libere audizioni rivolte ai cantanti extraeuropei (o esclusi dal concorso per ragioni anagrafiche) nei giorni 5 e 6 marzo, a Villa Redenta.

"La signora Ricciarelli, che a Spoleto ha vissuto in passato - riferisce una nota del Teatro Lirico Sperimentale - ha accettato con grande piacere e slancio l'offerta, conoscendo molto bene il Concorso di Spoleto, il più antico in Italia e a livello internazionale, e con l'entusiasmo di ritrovare anche amici come il prof. Michelangelo Zurletti, il direttore generale dello Sperimentale Claudio Lepore e il prof. Enrico Girardi".

Il concorso di Spoleto permette ai vincitori di seguire un corso di avviamento al debutto e di partecipare alla Stagione lirica dell'Umbria. (ANSA).